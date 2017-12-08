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Türk Ordusu, Kendi Lazer Savunma Sistemini Üretti

TÜRK ORDUSU, KENDİ LAZER SAVUNMA SİSTEMİNİ ÜRETTİ

Kritik lazer silahları teknolojisine uzak kalmak istemeyen Türkiye, irtifa tehditleri için ilk etapta kendi lazer savunma sistemini üretti.

Tarih : 08 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Türk Ordusu, Kendi Lazer Savunma Sistemini Üretti(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki alıcılarına katma değeri yüksek güvenilir çözümler sunan yerli firmalar, Türkiye'nin teknolojik alanda da dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında rekabet gücü ile tercih edilen ve stratejik bir ortak gibi güven duyulan milli teknoloji firması Aselsan ise ülkemizin savunma sanayisi için yürüttüğü çalışmaları ile göz dolduruyor.

500 METRE MENZİLE KADAR ETKİ EDECEK

Sistem 500 metre menzile kadar, mini ve mikro İHA (insansız hava aracı)/ İDA (insansız deniz aracı) tehditlerine, meskun mahalde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara ve 200 metre ve üzeri mesafede EYP (el yapımı patlayıcı) ve yol kenarı şüpheli paketlere karşı geliştirildi.

Lazer Savunma Sistemi, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarının güvenliğini sağlamakta kullanılabilecek.

Sistem, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi/gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç/kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme/depolama alt bileşenlerinden oluşuyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Lazer Savunma Sistemi'nde, fiber lazer kaynağı tarafından üretilen yüksek güçlü lazeri yatay-dikey eksende hareket eden stabilize bir platform üzerinden hedef yönlendirilebiliyor. Stabilize platform, hedefin tespit ve takip fonksiyonlarını yerine getirmek üzere termal kamera ve gündüz görüş kamerası gibi elektro-optik birimleri de bünyesinde barındırıyor.

Sistem, elektro-optik birimlerin kamera görüntüleri üzerinden tehditleri otomatik olarak takip altına alıyor ve gönderdiği yüksek güçlü lazer ışınla tehditlerin bertaraf edilmesini sağlıyor. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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