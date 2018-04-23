TÜRK OYUNCU LA CASA DE PAPEL DİZİSİNDE ROL ALACAK
İlk bölümünden itibaren dünyada büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin yapımcıları 3. sezon için kadroya güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi dahil etmeyi planlıyor.
Önceki gün 'La Casa De Papel'in 2019'da 3. sezonunun ekrana geleceğinin açıklanması olay yaratmıştı. Türkiye'de de fenomen haline gelen diziyle ilgili yayılan bir dedikodu ise izleyicilerin sevincini ikiye katladı.
DİZİYE TÜRK OYUNCU DAHİL EDİLECEK
Saklambaç'ın haberine göre, yapımcılar, yeni sezonda kadroya bir Türk oyuncuyu dahil etmeyi planlıyor.
EN GÜÇLÜ ADAY NESRİN CAVADZADE
Karakterlerin isimlerinin şehir adlarından oluştuğu diziye 'İstanbul' adıyla yeni bir oyuncu katılacağı iddiası ortaya atıldı. Diğer iddiaya göreyse Türk oyuncu, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcıların kafasındaki en güçlü adayın ise Nesrin Cavadzade olduğu söyleniyor.
İSPANYOLCA ÖĞRENMİŞTİ
İspanyol yönetmen Nacho Ruiperez'in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
- Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
- 15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
- Emeklilik Düzenlemesinin Geri Çekildiği Nikaragua'da Yağma Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar