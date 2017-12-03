260 Türk şirketinin bir araya gelerek birçok önemli projeye imza attığını belirten SAHA İstanbul Başkanı Hasan Büyükdede, "Yerli uçak için Türk sanayicisi kolları sıvadı" dedi.

Son dönemde hızla yerli ve milli olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türk savunma sanayisi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını belirleyerek yerli sanayici ile buluşturan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul, yerli uçak projesi için de kolları sıvadı.

"MÜHİMMATIMIZI KENDİMİZ ÜRETEBİLİYOR OLMAMIZ GEREK"

3 yıl önce İstanbul'da kurulan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul'un kamuoyunda yerli bilincini oluşturmak için yapılandıklarını aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, "Bu kurumu kurarken 'Acaba İstanbul bölgesinde uçak üretebilir miyiz?' diyerek işe başlamıştık. O düşünce zamanla beraber İHA, savunma sanayisi ve çeşitli askeri ürün üretimine dönüştü. Özellikle 2000'li yıllardan sonra Cumhurbaşkanımızın kurduğu hükümetlerin bu konuda gösterdikleri irade Türkiye milli ve yerli savunma sanayisi için önemliydi" şeklinde konuştu.

Ulaşmaya çalıştıkları hedefin yerli sanayiyi yeniden yapılandırarak yönlendirmek olduğuna işaret eden SAHA İstanbul Başkanı, "Artık tüm askeri mühimmatımızı kendimizin üretebiliyor olmamız gerek. İnsansız Hava Aracı (İHA) yaptık. Burada bir başarı hikayemiz var. Sonucunda dışarıdan bağımsız hale gelmemiz gerekiyor. Yakında projelendirilecek yerli uçak için sanayicimizin işin neresinde olacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Bu proje için devlete firma öneriyoruz" bilgisini verdi.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK"

Büyükdede sözlerine şöyle devam etti: "Marmara bölgesinde 52 civarında tersane var. Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 6 gemi ve MİLGEM Projesi bu bölgede üretiliyor. THY Teknik gibi dünyanın en saygın kurumlarından birisi İstanbul'da. Bizde ülkemizin savunma sanayisini geliştirmek için taşın altına elimizi koyduk."

"BAKANLIK DESTEKLİYOR"

Bünyelerinde 260 şirket bulunduğu ve kurum olarak milli projelere imza atacak olan sanayicinin yanında oldukları bilgisini paylaşan Büyükdede, Savunma Bakanlığı'nın destek ve teşviklerinin sektöre yön verdiğini söyledi. Devlet kurumunun desteği ile sanayicilerin yer aldığı SAHA İstanbul ortaya çıktığını aktaran Başkan, "Bu kümelenmede yer alan şirketlerin hepsi özeldir" dedi.

"MÜHİMMAT İHTİYACINI GİDERECEK"

SAHA İstanbul'un vizyonunu da açıklayan Hasan Büyükdede Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında ihtiyaçlarını gidermek olarak ifade etti. Büyükdede stratejilerini ise şu şekilde sıraladı: "Yeni nesil savaş uçağı üretimi. Tank ve güç grubu üretimi. Orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi üretimi. Yeni nesil ATAK helikopteri üretimi. Genel maksat helikopterlerinin üretimi. Helikopter ve uçak gemisi yapımı. Bunun gibi alanlarda yer alabilecek büyük sanayi şirketlerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi. İşbirliklerinin kurulabilmesi. Teknoloji üreten ve yöneten insan grubunun yetiştirilmesi. Firmalarımızın ortak iş yapabilme kültürünün geliştirilmesi.Yerli ve milli teknolojinin tabana yayılması SAHA İstanbul'un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor."

"BAĞIMSIZ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Ulaşmaya çalıştıkları hedefin yerli sanayiyi yeniden yapılandırarak yönlendirmek olduğuna işaret eden SAHA İstanbul Başkanı Büyükdede, "Bu işi yapanlara destek olabilmek istiyoruz. Yerli sanayinin yanlarında olduğunu göstermek istiyoruz. Artık tüm askeri mühimmatımızı kendimizin üretebiliyor olması gerek. İnsansız hava aracı yaptık. Burada bir başarı hikayemiz var. Bu başarı hikayelerinin sayısını arttırmamız gerek. Sonucunda dışarıdan bağımsız hale gelmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada