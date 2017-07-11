TÜRK SİNEMASININ USTA İSMİ FİKRET HAKAN HAYATINI KAYBETTİ
Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan akciğer tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
2 SAAT BOYUNCA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI
Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi. Doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU
Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan "Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur" sözleriyle duyurdu.
FİKRET HAKAN KİMDİR?
23 Nisan 1934 Balıkesir doğumlu Fikret Hakan, 1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı oyunla 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya geçti. 163 film ve dizide oynadı, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla büyük bir üne kavuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı
- Galatasaray'ın Anlaştığı Feghouli, Hafta Sonuna Kadar İstanbul'a Gelecek
- Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'na Rest Çekti: Geliyorsan Gel
- Beşiktaş'ın İstediği Aboubakar, Porto'yla Antrenmanlara Çıktı
- İspanyol Tenisçi Nadal, Elendiği Turnuvada Korttan Ayrılmak İçin Rakibini Bekledi
DÜNYA HABERLERİ
- Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
- Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
- Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar