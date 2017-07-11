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Türk Sinemasının Usta İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti
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Türk Sinemasının Usta İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

TÜRK SİNEMASININ USTA İSMİ FİKRET HAKAN HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan akciğer tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Türk Sinemasının Usta İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti(6/10)2

Türk sinemasının usta oyuncularından Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2 SAAT BOYUNCA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi. Doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan "Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur" sözleriyle duyurdu.

FİKRET HAKAN KİMDİR?

23 Nisan 1934 Balıkesir doğumlu Fikret Hakan, 1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı oyunla 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya geçti. 163 film ve dizide oynadı, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla büyük bir üne kavuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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