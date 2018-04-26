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türk şirket, ingiliz takımını satın alıyor

TÜRK ŞİRKET, İNGİLİZ TAKIMINI SATIN ALIYOR

İsmi açıklanmayan bir Türk şirketi, İngiltere 3. Liginde mücadele eden Blackpool'u satın almak için görüşmelere başladı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Türk Şirket, İngiliz Takımını Satın Alıyor(10/10)11


İngiltere'de ilginç bir haber gündeme geldi. League One'da mücadele eden Blackpool FC'nin Türk bir şirket tarafından satın almak istendiği belirtildi.



Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Blackpool'un mevcut sahibi Owen Oyston ile ismi verilmeyen Türk grubun ilk görüşmeleri yaptığı kaydedildi.



SUNDERLAND'DEN VAZGEÇTİLER



Blacpool'da yerel bir restaurantta bir araya gelen tarafların görüşmelerde epeyce yol aldığı ifade edildi. Türk şirketin esas olarak bu sezon Premier Lig'de son sırada olan ve Championship'e düşecek olan Sunderland'le ilgilendiği ancak yüklü borçlar nedeniyle bu planı askıya aldığı dile getirildi.



KULÜBÜN 25 MİLYON POUNDLUK BORCU VAR



Blackpool'un mevcu 25 milyon poundluk borcu ve vergi yapılandırmaları konusunda görüşmelerin yapıldığı da vurgulandı. Blackpool'un yerel basınında çıkan bu haberler sonrası kulüp sahip Owen Oyston satış konusundaki soruları cevapsız bıraktı.



Ancak 3 hafta önce basına bir açıklama yapan kulüp sahibi 84 yaşındaki Oyston, "Şu anda mevcut sorunların farkındayız, güçlü bir yatırım şirketiyle güçlü bir ilişki kurmaya hazırız ve istekliyiz. Taraftarlarımızla birleşmek, Blackpool'un heyecan verici potansiyelini yeniden geri getirmek istiyoruz" demişti.





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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