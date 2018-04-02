FLO Mağazacılık bünyesine katılan Lumberjack, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan MotoGP'de yarışan İtalyan takımı Estrella Galicia 0,0 Marc VDS'ye sponsor oldu.

FLO Mağazacılıktan yapılan açıklamada, Lumberjack'in 2018 sezonu itibarıyla MotoGP ve Moto 2 yarışmalarında mücadele eden takımlardan Estrella Galicia 0,0 Marc VDS'nin resmi sponsoru olduğu kaydedildi.

"MARKANIN KÜRESEL BAKIŞ AÇISININ GÖSTERGESİ"

Açıklamada, sponsorlukla ilgili görüşlerine yer verilen Brand Park İtalya Yönetim Kurulu Başkanı ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ziylan, "Lumberjack, enerji, güçlü ve sağlıklı bir sportif yaşamın farkındalığını simgeliyor. Bu nedenle dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından, MotoGP'de yarışan Team Estrella'nın sponsoru olduk." ifadelerini kullandı. Ziylan, sponsorluğun, markanın küresel bakış açısının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AYAKKABILARINI GİYİYORUM"

Takımın İtalyan sürücüsü Franco Morbidelli, "Çocukluğumdan beri ayakkabılarını giydiğim Lumberjack tarafından desteklenmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Şimdi yine bu ayakkabılarla bir yarıştan başka bir yarışa geçiyorum. Bu sefer en prestijli motosiklet dünya şampiyonasında beraberiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: haberinburada