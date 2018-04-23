Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olan Monde Selection tarafından ödüle layık görüldü

Faaliyetlerine 1998'de başlayan Selva Gıda, un, irmik ve makarna üretimiyle sektörde adından söz ettiriyor. Üretiminin yarısını iç piyasaya satan şirket, 90 ülkeye yaptığı ihracatla da ekonomiye katkı sağlıyor. Firmanın genel müdür yardımcısı Mehmet Karakuş, Monde Selection'ın kalite düzeylerini belirleyen bağımsız ve uluslararası bir enstitü olduğunu söyledi. Enstitünün, tadım ve test metodolojileri, izlediği yasal kurallar ve bilimsel analiz güvenilirliğiyle tanındığını dile getiren Karakuş, burada ürünlerin, bilim adamları, beslenme ve sağlık danışmanları, gurmeler ve prestijli aşçılık kuruluşlarından gelen şefler tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

"KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR, VİTAMİN BAKIMINDAN ZENGİN"

Karakuş, kendilerinin de yüksek kalitede üretim yapmaya azami özen gösterdiklerini, Uzak Doğu pazarının da firmaları için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen bu pazarda tutunabilmenin çok zor olduğuna işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bu bölgeye özel, Mürekkep Balıklı Spaghetti'yi ürettik. Uzak Doğu'dan ciddi bir talep geldi. Damak tadımıza yabancı değil. Balık tadı var. Mucizevi bir besin. Antioksidan özelliği var. Kansızlığa iyi geliyor. Vitamin ve minerallerle besleyici özelliği biliniyor. Türk tüketicisiyle de tanıştırmaya başladık. Yurt dışı için üretiyoruz ama ülke pazarına da sunuyoruz. Tüketicimiz yavaş yavaş bunu görmeye başlayacak. Gören şaşırıyor. Türkiye'de de lezzet arayanlara bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Monde Selection'da aldığı ödülle ürünümüz taçlanmış oldu. Ürünümüzün uluslararası düzeyde aldığı kalite tescili bizim için çok kıymetli. Bu topraklarda kurulan bir marka olarak ülkemize uluslararası alanda ödüller kazandırmak bizim için büyük bir onur."

Kaynak: haberinburada