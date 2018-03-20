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Türk Siyasi Hayatında Bir Dönemin Yıldızı Olan Hasan Celal Güzel Tbmm'de Sonsuzluğa Uğurlandı
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Türk Siyasi Hayatında Bir Dönemin Yıldızı Olan Hasan Celal Güzel TBMM'de Sonsuzluğa Uğurlandı

TÜRK SİYASİ HAYATINDA BİR DÖNEMİN YILDIZI OLAN HASAN CELAL GÜZEL TBMM'DE SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi. Güzel için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı.

Tarih : 20 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Türk Siyasi Hayatında Bir Dönemin Yıldızı Olan Hasan Celal Güzel Tbmm'de Sonsuzluğa Uğurlandı(10/10)6

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel bugün toprağa verilecek. Güzel için Meclis'te düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım dahil çok sayıda siyasi katıldı.

GÜZEL İÇİN İLK TÖREN MECLİS'TE YAPILDI

Törene, Güzel'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda bakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, bazı eski siyasetçiler, bürokratlar, Meclis çalışanları katıldı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Törende, Güzel için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.Torunları, Hasan Celal Güzel'in fotoğrafını taşıdı. Güzel'in annesi de sedyeyle cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar, aileye başsağlığı diledi.

"HER ZAMAN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

Kısa bir açıklama yapan Erdoğan "28 Şubat'ta da başörtü meselesinde de tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. 28 Şubat değil ondan sonraki 15 Temmuz'da da dik durdu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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