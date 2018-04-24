Son Dakika! Erdoğan: Seçim Startını İzmir'den Vereceğiz
Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
Rusya'dan 5 Türk Firmasına Daha Domates İzni
Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu
Ankara'da Kritik Görüşme! Karamollaoğlu, Akşener'le Bir Araya Geldi
İş İmkanını Duyan Koştu! Kuyruğun Ucu Bucağı Görünmüyor
Altın Düşüşe Geçti
Ünlü Anketçiden Olası Erdoğan-Gül Yarışına Çarpıcı Analiz
Karaoke Barda Korkunç Yangın: 18 Ölü, 5 Yaralı
Sarkisyan İstifa Etti, Sokağa Dökülen Halk Dans Ederek Kutladı
Şırnak'tan Acı Haber: 1 Mehmetçik Şehit Düştü
Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı
Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
Adıyaman Beşik Gibi! Bu Sabah Bir Kez Daha Sallandı
İstanbul'lular Yolda Kaldı! Haliç'teki Kaza Trafiği Kilitledi
Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı Konuştu: Tosun Arjantin'de De Aynı Sistemi Kuracakmış
Chp'li Vekil Meclis Başkanı'nın Elini Sıkmadı, Twitter Paylaşımıyla Rezil Oldu

Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı

TÜRK SPORCU EN UZUN SÜRE SOĞUK DENİZDE YAŞAMA REKORUNU KIRDI, REKORLAR KİTABI'NA ADINI YAZDIRDI

Çanakkale'de 15 saat 11 dakika boyunca deniz altında yaşam süren su altı sporcusu Cem Karabay, eski rekoru 1 dakika ile geçerek "en uzun süre soğuk denizde yaşama" rekorunun yeni sahibi oldu.

Tarih : 24 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı(10/10)6

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı.

YENİ HEDEF 23 SAAT

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03: 11'de rekorun yeni sahibi oldu. "Akvaryum Adam" olarak bilinen Karabay, rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Sporcu  En  Uzun  Süre  Soğuk  Denizde  Yaşama  Rekorunu  Kırdı  Rekorlar  
Kitabı  Na  Adını  Yazdırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER