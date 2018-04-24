Çanakkale'de 15 saat 11 dakika boyunca deniz altında yaşam süren su altı sporcusu Cem Karabay, eski rekoru 1 dakika ile geçerek "en uzun süre soğuk denizde yaşama" rekorunun yeni sahibi oldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı.

YENİ HEDEF 23 SAAT

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03: 11'de rekorun yeni sahibi oldu. "Akvaryum Adam" olarak bilinen Karabay, rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.

Kaynak: haberinburada