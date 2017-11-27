TÜRK TARAFTAR, SHARAPOVA'YA SESLENDİ: BENİMLE EVLENİR MİSİN
İstanbul'da düzenlenen tenis turnuvasında bir Türk taraftar, Maria Sharapova'ya evlilik teklif etti. Rus raket ise hayranına "Belki" diye yanıt verdi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Rus tenisinin efsane ismi Maria Sharapova, milli raketimiz Çağla Büyükakçay ile karşılaştı. Mücadele Sports TV kanalından canlı yayınlanırken karşılaşmaya damga vuran olay, tribünden gelen evlilik teklifi oldu.
"BELKİ" DİYE CEVAP VERDİ
Türk seyirci, maçın devam ettiği sırada İngilizce "Sharapova benimle evlenir misin?" diye sordu. Rus raket ise "Belki" diyerek gülümsedi.
Bu anlar, Sinan Erdem Spor Salonunda eğlenceli dakikalara sebep oldu.
SHARAPOVA 2-0 KAZANDI
Öte yandan mücadeleyi Sharapova, 2-0 kazandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar