İstanbul'da düzenlenen tenis turnuvasında bir Türk taraftar, Maria Sharapova'ya evlilik teklif etti. Rus raket ise hayranına "Belki" diye yanıt verdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Rus tenisinin efsane ismi Maria Sharapova, milli raketimiz Çağla Büyükakçay ile karşılaştı. Mücadele Sports TV kanalından canlı yayınlanırken karşılaşmaya damga vuran olay, tribünden gelen evlilik teklifi oldu.

"BELKİ" DİYE CEVAP VERDİ

Türk seyirci, maçın devam ettiği sırada İngilizce "Sharapova benimle evlenir misin?" diye sordu. Rus raket ise "Belki" diyerek gülümsedi.

Bu anlar, Sinan Erdem Spor Salonunda eğlenceli dakikalara sebep oldu.

SHARAPOVA 2-0 KAZANDI

Öte yandan mücadeleyi Sharapova, 2-0 kazandı.

Kaynak: haberinburada