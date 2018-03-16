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Türk Telekom Stadı'nda tarihi görüntüler! Taraftar akın etti

TÜRK TELEKOM STADI'NDA TARİHİ GÖRÜNTÜLER! TARAFTAR AKIN ETTİ

Galatasaray,Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir şekilde yaptı.

Tarih : 16 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Türk Telekom Stadı'nda Tarihi Görüntüler! Taraftar Akın Etti(6/10)2

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bir ilke imza atarak Fenerbahçe maçı öncesindeki son taktik antrenmanı taraftara açtı.

25 BİN TARAFTAR GELDİ

Yaklaşık 20-25 bin sarı kırmızılı taraftar, Türk Telekom Stadı'nda yapılan son idmanı yakından takip etti.

Tribündeki taraftarlar meşaleler yakarak görsel bir şölen yarattı.

MUSTAFA CENGİZ: BÖYLE BİR TARAFTAR BÖYLE BİR CAMİA BİZE NASİP OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama:

Böyle bir taraftar böyle bir camia bize nasip oldu. Yarın maç öncesi lütfen Beyoğlu'nda Galatasaray müzemiz açık. Taraftarlarımızı Beyoğlu Müzesi'ne davet ediyorum. Bu taraftara her şey layık. İnşallah kazanırız, hakeden kazandın, hakeden Galatasaray olsun.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BU İDMANIN MİMARI FATİH TERİM'DİR

Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak'tan açıklama:

Allah'ın izniyle Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Hocamızın futbolculara öğretmek istediklerini oyuncu kardeşlerimiz yaparsa çok iyi olacak. Bu idmanın mimarı Fatih Terim'dir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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