Bugüne kadar 220 bin kez aranarak yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlenen Türkiye'nin ilk Telefon Kütüphanesi daha fazla görme engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobil uygulamasıyla bir adım öteye taşıdı.



Bugüne kadar 220 bin kez aranarak yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlenen Türkiye'nin ilk Telefon Kütüphanesi daha fazla görme engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobil uygulamasıyla bir adım öteye taşıdı.



Türk Telekom'un ‘Herkes için Erişilebilir İletişim' prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden Telefon Kütüphanesi , beşinci yılına yeni içerik ve uygulamalarıyla girdi. Şirketin Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile sürdürdüğü Telefon Kütüphanesi, daha fazla görme engelli kitapsevere, lokasyon bağımsız ve daha zengin bir içerik sunma hedefiyle yola çıktı. Bu bağlamda Telefon Kütüphanesi ve Kitaplara Ses mobil uygulamalarını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sundu.



Bugüne kadar 220 bin kez aranarak yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlenen Türkiye'nin ilk Telefon Kütüphanesi, daha fazla engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobile de taşıdı. Türk Telekom aynı zamanda Telefon Kütüphanesi gönüllülerinden gelen talep üzerine, proje kapsamında geliştirdiği “Kitaplara Ses” uygulamasını da devreye aldı. Böylece görme engelliler için kitap seslendirmek isteyen gönüllüler, kitapları daha kolay ve pratik bir yöntemle okuyarak görme engellilere ulaştırabilecekler.



Türk Telekom, proje kapsamında hizmete sunduğu mobil uygulamalara ek olarak projenin içeriğini zenginleştirmeyi de sürdürdü ve Türkiye'nin ilk sesli betimlemeli resim sergisi “Tablolar Konuşuyor”' ile dünyaca ünlü ressamların eserlerini Telefon Kütüphanesi'ne ekledi. Böylece Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sından, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ne ve Edvard Munch'ün Çığlık eserine kadar dünyaca ünlü sanat eserleri görme engelli sanatseverlerle buluştu.



Okuma uygulaması ile daha fazla gönüllü, kitapların sesi olacak



Türk Telekom Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması ile sabit telefonlar üzerinden erişilen sesli içerik hizmeti artık IOS ve Androidler'den ücretsiz olarak indirilerek cepten de dinlenebilecek. Uygulama, sade ve kullanıcı dostu tasarımı ile akıllı telefonlardaki sesli iletişim (voice over) özeliği etkinleştirilerek kullanılabilecek.



Türk Telekom, yeni geliştirdiği okuma uygulaması “Kitaplara Ses” ile de görme engelliler için kitap okumak isteyen gönüllülere kolaylık sağlıyor. Gönüllüler IOS ve Android platformları üzerinden ücretsiz indirecekleri uygulama üzerinden kolayca kayıt yapabilecek, hata yaptıklarında geri alabilecek ve okumalarını tamamladıklarında direkt GETEM'e iletebilecekler.











Telefon Kütüphanesi bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlendi



Beş yıl önce hayata geçirilen ve ücretsiz hizmet veren Telefon Kütüphanesi bugüne kadar 220 bin kez arandı ve yaklaşık 4,5 milyon dakika dinlendi. 50 farklı kategoride 1000'e yakın içeriğe ulaşan Telefon Kütüphanesi'nde en çok dinlenen kitap ise James Rollins'in romanı ‘Kum Fırtınası' oldu. Bu kitabı, dünyaca ünlü İngiliz dedektif Sherlock Holmes'un yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle'un ‘Kayıp Dünya'sı ve ‘Kadıköy Şifa Hastanesi' çalışanları tarafından seslendirilen Güncel Sağlık Bilgileri takip etti. Telefon Kütüphanesi'ni en çok arayan iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu.



Telefon Kütüphanesi sabit telefonlardan 0800 219 91 91 numaralı hat üzerinden ücretsiz aranabilen veya ücretsiz olarak indirilen Türk Telekom Telefon Kütüphanesi uygulaması ile görme engelli kitapseverlere sunulan bir servis. Bu servisten yararlanabilmek için, görme engelli kullanıcıların engelli belgeleri ile birlikte GETEM'den şifre almaları gerekiyor.



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