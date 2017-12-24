Fox TV'nin ilgiyle izlenen yemek programında yarışan kadın yarışmacılar, giyim ve kuşamlarıyla defileye çıkan modelleri aratmıyor.

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'En İyi Benim' isimli yemek programında yarışmacıların güzelliği dikkat çekiyor.

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKACAKLAR"

Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programında boy gösteren gelin adaylarından Begüm'ün de yarıştığı programda yarışmacıları görenler "Sanki defileye çıkacaklar" şeklinde yorumlar yapıyor.

KURGU MU?

Öte yandan gelin adayı Begüm'ü programda görenler "Yaşananlar kurgu mu?" demekten de kendini alamıyor.

Yarışmadan dikkat çeken kareler;

Kaynak: haberinburada