TÜRKAKIM'DA DERİN DENİZ BORU İNŞAATI BAŞLADI
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Karadeniz'de derin kısımlara boru döşenmeye başlandı.
Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin derin deniz kısmındaki boru hattının inşasına başlandığını açıkladı.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla, TürkAkım Projesi'nde Karadeniz'den geçecek boru hattının Rusya'nın Anapa şehri açıklarında döşenmesine başlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, inşaatın 382 metrelik uzunluğu ve 124 metre genişliğe sahip dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit tarafından yürütüldüğünü kaydetti.
kaynak:haber7
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