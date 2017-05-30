TÜRKAN SARIKAYA'NIN KATİLİNE MÜEBBET HAPİS
Türkan Sarıkaya'nın ölümünün, başının arka tarafına aldığı darbe sonrası oluşan künt kafa travmasına bağlı beyin kanamasından kaynaklandığı saptandı
Duruşma savcısı, araştırılmasını istediği başka bir hususun kalmadığını belirterek, Fikirdeşici'nin, genç kızı cinsel eylemine karşılık bulamadığı için kapıldığı öfke sonucu darp ederek ölümüne neden olduğunu belirterek kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını ve herhangi bir ceza indirimine gidilmemesini istedi. Mahkeme heyeti de son sözünden beraatini isteyen Fikirdeşici'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ayrıca cezadan da herhangi bir indirim uygulamadı.
kaynak:habertürk
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