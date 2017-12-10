TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI YAĞMUR ÜNAL, SÖZ'DE ROL ALAN GÖRKEM SEVİNDİK'E GÖNLÜNÜ KAPTIRDI
Söz dizisinde Keşanlı karakterine hayat veren Görkem Sevindik ile Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal aşk yaşamaya başladı. İkili "Yakaladınız zaten." diyerek aşkı doğruladı.
2017'nin bitimine sayılı günler kala Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik sürpriz bir aşka imza attı.
FLAŞLAR PATLAYINCA PANİKLEDİLER
Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yeniköy'deki bir mekanın önünde taksiden inen yeni aşıklar, flaşlar patlayınca panikledi.
"YAKALADINIZ ZATEN"
Arkadaşlarını taksiyle gönderip hızla mekana giren ikiliden Görkem Sevindik, muhabirlerin "Hayırlı olsun. Ne zamandan beri birliktesiniz?" sözlerine "Yakaladınız zaten, konuşmaya gerek kalmadı" diye cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suudi Prens'ten Filistin Liderine Kudüs Çağrısı: Sabırlı Ol Ebu Mazen
- Yine Bağdat Caddesi Yine Kaza! Ehliyetsiz Şoför, 2 Yayayı Ezip Geçti
- İstanbul'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli! İdo Ve Budo'da Bazı Seferler İptal
- Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Resti: Bu Kararın Geçerliliği Yok
- Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs Konusunda Görev Almaya Her Zaman Hazır
EKONOMİ HABERLERİ
- Köprü Ve Otoyollarda Sıkı Denetim! Kaçak Geçiş Yapana Ağır Cezalar Geliyor
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
- Kudüs Protestolarında Yaralanan Filistinlilerin Sayısı 231'e Yükseldi
- Almanya İle Yeni Kriz! Türk Bilim Adamının 15 Bin Kitabına El Konuldu
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik!
Bu Haberle İlgili Yorumlar