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Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal, Söz'de Rol Alan Görkem Sevindik'e Gönlünü Kaptırdı

TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI YAĞMUR ÜNAL, SÖZ'DE ROL ALAN GÖRKEM SEVİNDİK'E GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Söz dizisinde Keşanlı karakterine hayat veren Görkem Sevindik ile Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal aşk yaşamaya başladı. İkili "Yakaladınız zaten." diyerek aşkı doğruladı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal, Söz'de Rol Alan Görkem Sevindik'e Gönlünü Kaptırdı(8/10)4

2017'nin bitimine sayılı günler kala Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik sürpriz bir aşka imza attı.

FLAŞLAR PATLAYINCA PANİKLEDİLER

Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yeniköy'deki bir mekanın önünde taksiden inen yeni aşıklar, flaşlar patlayınca panikledi.

"YAKALADINIZ ZATEN"

Arkadaşlarını taksiyle gönderip hızla mekana giren ikiliden Görkem Sevindik, muhabirlerin "Hayırlı olsun. Ne zamandan beri birliktesiniz?" sözlerine "Yakaladınız zaten, konuşmaya gerek kalmadı" diye cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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