

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.







Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye, dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline gelecek.







Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak.







İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanan ULAK'tan ilk "alo", Turkcell tarafından İstanbul-Erzincan arasında canlı şebekede kullanıldı.







kaynak:hürriyet