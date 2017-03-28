Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

turkcell yaptı: yerli baz istasyonundan ilk alo

TURKCELL YAPTI: YERLİ BAZ İSTASYONUNDAN İLK ALO

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk görüşme, Turkcell Küçükyalı Plaza ve Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonunun Turkcell şebekesi üzerinden birbirine bağlanmasıyla sağlandı.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:06
Puan Ver : Turkcell Yaptı: Yerli Baz İstasyonundan İlk Alo(9/10)8


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.



Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye, dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline gelecek.



Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak.



İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanan ULAK'tan ilk "alo", Turkcell tarafından İstanbul-Erzincan arasında canlı şebekede kullanıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Turkcell  Yaptı  Yerli  Baz  İstasyonundan  İlk  Alo    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER