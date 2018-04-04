TURKCELL'DEN 25 MİLYON DOLARLIK DEV HAMLE!
Turkcell'in bağlı ortaklığı Lifecell Ventures'in, sermayesinin 25 milyon dolar artırılarak 1 milyar 701 milyon 583 bin 363 euroya çıkarıldığı bildirildi.
Turkcell'in bağlı ortaklığı Lifecell Ventures'in, sermayesinin 25 milyon dolar artırılarak 1 milyar 701 milyon 583 bin 363 euroya çıkarıldığı bildirildi.
SERMAYE ARTIŞI, KAP AÇIKLAMASIYLA DOĞRULANDI
Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ventures Coöperatief UA'nın (Lifecell Ventures) sermayesi 25 milyon dolar (20 milyon 311 bin 902 euro) artırılarak 1 milyar 701 milyon 583 bin 363 euroya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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