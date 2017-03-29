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turkcell'den adil kullanım kotası'nı aşanlara uyarı

TURKCELL'DEN ADİL KULLANIM KOTASI'NI AŞANLARA UYARI

Turkcell, Adil Kullanım Kotası aşımı sebebiyle hız düşüşünden etkilenmemeleri için fiber müşterilerine sunduğu Joker AKK ürününü artık ADSL ve VDSL müşterilerine de sunuyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:05
Puan Ver : Turkcell'den Adil Kullanım Kotası'nı Aşanlara Uyarı(7/10)8


Turkcell, Adil Kullanım Kotası aşımı sebebiyle hız düşüşünden etkilenmemeleri için fiber müşterilerine sunduğu Joker AKK ürününü artık ADSL ve VDSL müşterilerine de sunuyor.  Turkcell'in Joker AKK çözümü, sabit internet kullanan müşterilerin AKK aşımı sebebiyle hızının düşmesini engelliyor. Joker AKK'nin bir avantajı da taahhüde gerek olmadan tek seferlik kullanımlar için satın alınabiliyor olması.  Ayrıca Turkcell sabit internet müşterileri satın aldıktan 5 dakika sonra aktif hale gelen ürünü bir ay içinde dilediği kadar satın alabiliyorlar. 



 



 



 



kaynak:hürriyet








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