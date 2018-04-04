MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarı başında anıldı.

"TÜRKEŞ BEY UZLAŞMA SAĞLADI"

Tören alanına on binlerce kişi geldi. MHP Lideri Devlet törende bir konuşma yaptı. Bahçeli, "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" diyen Bahçeli "Türkeş Bey Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğu bunun ispatıdır" dedi.

"TEHDİT VAR, AYRI GAYRI DÜŞEMEYİZ"

Bahçeli kalabalığa hitabında sözlerini şöyle noktaladı:

Yarım asra yaklaşan kutlu davamızı memleketimizin ve milletimizin bekasına adadık.Merhum Türkeş bey inancın kararlığın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermiştir. MHP dün olduğu gibi bugün de ülkülerinden kopmadı. 15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye tehdit altındayken biz ayrı gayrı düşemeyiz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile öne atılmalıydık nitekim öyle de yaptık

Kaynak: haberinburada