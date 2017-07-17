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Türkiye 4 Binden Fazla Rus Vatandaşı Deaş'lıyı Yasaklayınca Rusya Harekete Geçti
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Türkiye 4 Binden Fazla Rus Vatandaşı DEAŞ'lıyı Yasaklayınca Rusya Harekete Geçti

TÜRKİYE 4 BİNDEN FAZLA RUS VATANDAŞI DEAŞ'LIYI YASAKLAYINCA RUSYA HAREKETE GEÇTİ

DEAŞ'lı oldukları için Türkiye'ye girişleri yasaklanan 4 bin 128 Rus vatandaşıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle konuyu müzakere etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : Türkiye 4 Binden Fazla Rus Vatandaşı Deaş'lıyı Yasaklayınca Rusya Harekete Geçti(7/10)3

Rusya Dışişleri Bakanlığının 4 bin 128 Rus vatandaşının DEAŞ ile bağlantılı olması nedeniyle Türkiye'ye girişinin yasaklanması konusunu Ankara ile ele alacağı belirtildi.

EN YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞÜLECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığının Türkiye tarafından 4 bin 128 Rus vatandaşına Türkiye'ye giriş yasağı uyguladığına dair haberdar edilmediği, Rus diplomatların en yakın zamanda Türkiye ile bu konuyu görüşmek için Türkiye Büyükelçiliği ile irtibata geçeceği kaydedildi.

"KOCAMAN RAKAMLARA ŞAŞIRDI"

Rusya Federal Haber Ajansına (FAN) konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığından kaynak "Rusya Dışişleri Bakanlığı bu kocaman rakama şaşırdı çünkü bundan önce konuyla ilgili birkaç yüz kişinden bahsediliyordu. Bakanlık, listeye dahil edilenlerin kimliğini ve bu kişilerin niçin seçildiğini araştıracak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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