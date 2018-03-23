TÜRKİYE 77 BİN KİŞİYİ DOLANDIRAN TOSUN İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin gündeminde Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın vardı.
Türkiye'de 77 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın için hükümet harekete geçti. Kırmızı bülten çıkarılan Aydın için, Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı ile görüştü.
ADALET BAKANI: TÜM HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULMUŞTUR
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili olarak, "Tüm hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizlikle konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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