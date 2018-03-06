Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor." dedi.

9 NOKTADA 170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULACAK

Reuters haber ajansı, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındıracak kamp kuracağını duyurdu. Hazırlıkların başladığı da bildirildi.

Kaynak: haberinburada