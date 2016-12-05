

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosu'nun aldığı vizyonsuz karar gibi kararların marjinal kararlar olarak tarihe geçmesi, önümüzdeki dönemde büyük meydan okumalara karşı daha çok işbirliği yapmamız gerektiğini ifade ediyorum." dedi.







Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 35. Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.







Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, komite ile daha önce bir araya geldiğinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinin tek başına siyasilerin yürüteceği bir süreç olmadığını söylediğini hatırlatarak, çalışmalarını bu çerçevede sivil toplumla beraber sürdürdüklerini ifade etti.







Türkiye'nin tarih boyunca bir Avrupa devleti ve yüz yıldır da güçlü bir Avrupa demokrasisi olduğunu söyleyen Çelik, "Bu darbe girişimi Avrupa topraklarında, bir Avrupa demokrasisine karşı gerçekleşmiştir. Gurur duyduğumuz olay şudur; Türk halkının demokrasi bilinci öylesine yüksek ki, halk sokaklara dökülmüş, 241 şehit verilmiş, binlerce yaralı verilmiş ve bu darbe girişimi geri püskürtülmüştür." diye konuştu.







kaynak:haberler