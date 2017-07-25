AB Bakanı Çelik, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile AB yetkilileri Mogherini ve Hahn arasında Brüksel'de gerçekleşen zirvenin ardından yapılan basın toplantısı gergin anlara sahne oldu. Türkiye'ye yönelik haksız eleştirilere iki bakan sert cevap verdi.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantı Brüksel'de gerçekleşti. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn katıldı.

Dört isim, toplantının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında birbirlerine nispeten ılımlı mesajlar veren Türk ve AB tarafları, Mogherini ve Hahn'ın Türkiye'ye haksız eleştiriler yöneltmeye başlamasıyla sertleşti.

Özellikle Mogherini'nin "Darbe girişimini FETÖ yaptı ancak AB'deki Gülanistler için bir şey yapmayı düşünmüyoruz" şeklindeki açıklaması ve sık sık Türkiye'de demokrasinin geriye gittiği yönündeki eleştirileri BAkanlar Çavuşoğlu ve Çelik'in de tavrını sertleştirdi.

Özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini sakınmadan AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

GÖÇ ANLAŞMASI

Bugün gerçekleşen toplantıda, AB'ye katılım müzakereleri, diyalog, Gümrük Birliği, vize, terörle mücadele, göç ve uluslararası konuları ele aldık, AB ile aramızdaki göç anlaşmasına değindik. Göç anlaşması sonrası Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlerin sayısı yüzde 99 azalmıştır. Türkiye, anlaşmayla ilgili yükümlükleri yerine getirmiştir ancak bazı aksaklıklar var bunlar için çalışıyoruz.

KATAR KRİZİ

Katar krizinin çözümü için uğraşıyoruz. Bölgesel konularda görüş birliğimiz mevcut. Bölgedeki sorunların aşılması için AB ile işbirliği güçlendirilmeli.

Hain darbe girişiminin içinde bulunan asker, polis, siyasetçi, gazeteci kim olursa olsun teröre destek verenlerin ayırt edilmesi gerekir. Bu konularda her türlü bilgiyi biz AB ile paylaşmaya hazırız. AB kurumları ile bu süreçte yakın işbirliğimiz var. AB'nin bizden istediklerini değerlendiriyoruz. Özellikle OHAL sürecindeki tutuklamalarla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. AB ile uyumlu çalışmak istiyoruz.

AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Johannes Hahn'ın konuşmalarından satır başları;

AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapıcı konuşmasından dolayı teşekkürlerini ileterek söze başladı.

'TÜRKİYE MÜKEMMEL EV SAHİPLİĞİ GÖSTERDİ'

Mülteci konusu çözümünde iki taraf da olumlu bir ilerleme kaydetmiştir ve bu sayede birçok hayat kurtarılmıştır. Türkiye mülteciler için tesisler oluşturdu ve mükemmel bir ev sahipliği gösteriyor. Türkiye'deki mülteciler için 2,9 milyar euro ayrıldı. Bu fonların yıl sonu yerine ulaşmış olmasını umuyoruz.

VİZE KONUSU

Vize konusunda mesajımız net. Türkiye koşulları yerine getirdiği takdirde AB sözüne sadık kalacaktır. Türkiye'nin 77 kriterden tamamlanması gereken 5 kriteri daha var. Bu süreçte Türk muhataplarımızla yakın irtibatımız sürecek.

AB Bakanı Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;

'ÇÖZÜME ENGEL DEĞİL'

Mescid-i Aksa konusunda ve mülteciler konusundaki açıklamalarından dolayı AB'ye teşekkür ettik. AB ile aramızda sorunlar olduğu açık ancak bu çözüm aramaya engel değil. Aramızdaki diyalogun yeni zemini 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel sırasında oluştu. Enerji, ulaştırma,terörle mücadele, ekonomi ve ticaret konularında diyaloglar sürecek. Ancak AB-Türkiye ilişkilerinin omurgası katılım müzakereleridir. Türkiye sadece bir stratejik partner değildir. Önemli olan katılım müzakerelerinin geliştirilmesidir.

İade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrasi konularında diyaloglar yapıcı bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye ile sorunların çözülmesi için fasılların açılması gerekmektedir. İlişkilerin omurgası katılım müzakereleri konusunda ilerleme kaydetmek zorundayız. 23 ve 24. fasılların açılması gerektiğini düşünüyoruz.

23. fasıl "yargı ve temel haklar" ve 24. fasıl ise "adalet, özgürlük ve güvenlik" konularını kapsıyor.

Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin yapıcı tutumu görülmüştür. Kıbrıs Rum tarafının fasılları kapatma tercihinin önüne geçilmelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önemlidir. Bu bir kazan-kazan durumudur. İki tarafın da menfaatinedir.

Türkiye'nin askerlerini vatandaşlarını öldüren teröristlerin Avrupa Parlamentosu'nda sergi olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. FETÖ ve PKK'ya da DEAŞ'a gösterilen muamele gösterilmelidir.

Türkiye'ye yapılacak maddi yardımın bir an önce yapılması Suriyeli çocukların eğitimi açısından da oldukça önemlidir.

Kaynak: haberinburada