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Türkiye-ABD arasında Menbiç diplomasisi trafiği yeniden başladı

TÜRKİYE-ABD ARASINDA MENBİÇ DİPLOMASİSİ TRAFİĞİ YENİDEN BAŞLADI

Menbiç için Türkiye ve Amerika arasında diplomasi trafiği yeniden başladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, dün Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ile görüştü.

Tarih : 31 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Türkiye-Abd Arasında Menbiç Diplomasisi Trafiği Yeniden Başladı(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

BASINA KAPALIYDI, BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığında basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmede Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğünü belirtmişti. Görüşmede ayrıca, 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleştirilen teknik komite toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesinin de beklendiği ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın

TILLERSON GÖREVDEN ALININCA TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Önceki hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alındığı ve ay sonunda koltuğunu bırakacağı açıklanan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı. Söz konusu ilk toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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