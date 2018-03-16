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Türkiye-ABD Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu

TÜRKİYE-ABD ARASINDA SURİYE TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantı, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşecek.

Tarih : 16 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu(6/10)2

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkilileri arasında gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

İKİ ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANI BİR ARAYA GELECEK

ABD ile Türkiye arasında kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısının geçen hafta tamamlanmasının ardından, iki ülke dışişleri bakanlarının 19 Mart'ta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

ÇAVUŞOĞLU SEYAHAT TARİHİNİ ERTELEDİ

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini belirtmişti.

ÜST DÜZEY TÜRK-AMERİKALI İSİMLER TOPLANTI YAPACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey ABD'li bir yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, ABD'nin, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yumuşatılmasına katkı sağlamak üzere kurulan teknik komitelerin çalışmalarını yürütmesini istediğini belirterek, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

İLK TOPLANTI KISA SÜRE ÖNCE ABD'DE YAPILDI

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

ÇAVUŞOĞLU, RUSYA'DAKİ TOPLANTI SONRASI AÇIKLADI

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atadığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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