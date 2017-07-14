TÜRKİYE ALMAN VEKİLLERE ZİYARET İZİN VERMEDİ!
Türkiye, Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO Üssü'ndeki askerleri ziyaret etmesine izin vermedi. Bunun üzerine Alman Dışişleri Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti.
Almanya ile Türkiye arasında yeni gerilim. Daha önce İncirlik Üssü konusunda yaşanan kriz bu kez Konya'daki NATO Üssü konusunda yaşanıyor. Türkiye'nin daha önce 17 Temmuz konusunda yapılacağı kaydedilen Alman vekillerin Konya Üssü'ndeki askerleri ziyaretine Türkiye'nin izin vermediği öne sürüldü.
GEREKÇE: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK
Spiegel Dergisi'nin bildirdiğine göre, Federal Dışişleri Bakanlığı bugün öğleden sonra Konya Üssü'ne gideceği açıklanan Savunma Komisyonunun yedi üyesini ani olarak gerçekleşen iptal hakkında bilgilendirdi. Türkiye'nin ziyarete iptal gerekçesi olarak son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginliğini gösterdiği belirtiliyor.
ALMAN DIŞİŞLERİ NATO'YA ŞİKAYET ETTİ
Alman Dışişleri'nin NATO nezdinde Türkiye'yi şikayet ettiği belirtilen haberde, 24 Eylül'de yapılacak Federal Parlamento seçimleri öncesinde ziyaretin gerçekleşmesi konusunda Almanya'nın yoğun çaba sarf ettiği bilgisi de yer aldı.
İNCİRLİK İÇİN DE İKİ ÜLKE SORUN YAŞAMIŞTI
Türkiye ile Almanya arasında İncirlik Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret konusunda da iki ülke arasında sorun yaşanmış, Türkiye'nin Alman parlamenterlere ziyaret izni vermemesi üzerine Almanya İncirlik'teki askerlerini Ürdün'e kaydırma kararı almıştı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in İncirlik krizi nedeniyle son Türkiye ziyareti sırasında Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO Üssü'nde bulunan AWACS erken uyarı siteminde görevli 30 dolayındaki Alman askerini ziyaret edebileceği açıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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