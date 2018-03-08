Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacağı belirtildi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacağı açıklandı.

DIŞİŞLERİ BAKANINI SDP BELİRLEYECEKTİ

Merkel liderliğindeki Muhafazakar Blok ile Sosyal Demokrat Parti geçtiğimiz günlerde koalisyon anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre Dışişleri Bakanı'nın SPD tarafından belirleneceği kabul edilmişti.

CUMA SABAHI AÇIKLANACAK

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in yeni koalisyonda Dışişleri Bakanlığı görevine devam etmeyeceği, partinin yeni Dışişleri Bakanı konusunda kararını Cuma sabahı açıklayacağı belirtildi.

"PARTİME HİZMET ETMEK BÜYÜK ONURDU"

Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sigmar Gabriel, partinin yeni liderleri Olaf Scholz ve Andea Nahles tarafından bilgilendirildiğini belirterek, "Partime hizmet etmek büyük bir onurdu. Bunun için minnettarım" ifadelerini kullandı.

SDP İÇİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI

Bir süre önce SPD Genel Başkanı Martin Schulz, koalisyon görüşmelerinin ardından kendisinin Dışişleri Bakanı olacağını söylemiş, bu demecin ardından Sigmar Gabriel'in parti içinde verilen sözlerin tutulmadığı yönündeki beyanları SPD içerisinde kriz yaratmıştı. Yaşanan parti içi tartışmaların ardından hükümete girmeyeceğini açıklayan Martin Schulz, parti liderliğinden de istifa etmişti.

TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDAKİ KRİZDE ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sigmar Gabriel, son 1 yıl içerisinde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi krizlerde de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile hem Türkiye hem de Almanya'da birçok kez bir araya gelmiş, geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede iki bakan 'ilişkilerde yeni sayfa' mesajları vermişti.

Kaynak: haberinburada