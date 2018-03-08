TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDAKİ KRİZİ ÇÖZEN İSİM KOLTUĞU KAPTIRDI!
Son 1 yıl içerisinde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizlerde öne çıkan isim Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacak.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacağı belirtildi
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacağı açıklandı.
DIŞİŞLERİ BAKANINI SDP BELİRLEYECEKTİ
Merkel liderliğindeki Muhafazakar Blok ile Sosyal Demokrat Parti geçtiğimiz günlerde koalisyon anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre Dışişleri Bakanı'nın SPD tarafından belirleneceği kabul edilmişti.
CUMA SABAHI AÇIKLANACAK
Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in yeni koalisyonda Dışişleri Bakanlığı görevine devam etmeyeceği, partinin yeni Dışişleri Bakanı konusunda kararını Cuma sabahı açıklayacağı belirtildi.
"PARTİME HİZMET ETMEK BÜYÜK ONURDU"
Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sigmar Gabriel, partinin yeni liderleri Olaf Scholz ve Andea Nahles tarafından bilgilendirildiğini belirterek, "Partime hizmet etmek büyük bir onurdu. Bunun için minnettarım" ifadelerini kullandı.
SDP İÇİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI
Bir süre önce SPD Genel Başkanı Martin Schulz, koalisyon görüşmelerinin ardından kendisinin Dışişleri Bakanı olacağını söylemiş, bu demecin ardından Sigmar Gabriel'in parti içinde verilen sözlerin tutulmadığı yönündeki beyanları SPD içerisinde kriz yaratmıştı. Yaşanan parti içi tartışmaların ardından hükümete girmeyeceğini açıklayan Martin Schulz, parti liderliğinden de istifa etmişti.
TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDAKİ KRİZDE ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİYDİ
Sigmar Gabriel, son 1 yıl içerisinde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi krizlerde de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile hem Türkiye hem de Almanya'da birçok kez bir araya gelmiş, geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede iki bakan 'ilişkilerde yeni sayfa' mesajları vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki
- Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
- Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
- Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
- Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
- Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek
- 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
Bu Haberle İlgili Yorumlar