Fetö'nün 30 Yıllık Evlilik Kataloğu Ortaya Çıktı
İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor

türkiye büyüme rakamları bugün açıklanacak

TÜRKİYE BÜYÜME RAKAMLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanacak.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak(10/10)9


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.



AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 20 ekonomistin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ekonomistler söz konusu döneme dair büyüme beklentilerini en yüksek yüzde 5,2, en düşük yüzde 2 aralığında belirtti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türkiye  Büyüme  Rakamları  Bugün  Açıklanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER