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türkiye, büyümede öncü olacak

TÜRKİYE, BÜYÜMEDE ÖNCÜ OLACAK

Dünya Bankası Haziran 2017 Ekonomik Görünüm raporunda dünya ekonomisinin 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7'de tuttu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan 7 ülkenin dünya ekonomisinin büyümesinde öncü olacakları belirtildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:55
Puan Ver : Türkiye, Büyümede Öncü Olacak(8/10)9


Gelişmekte olan 7 ülke büyümeye öncü olacak



Türkiye, Çin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Rusya'dan oluşan en büyük yedi gelişmekte olan ülkenin ise dünya ekonomisinin büyümesinde öncü olacağını aktardı. Bu yedi ülkede ekonomik büyümenin 2018'e doğru uzun vadeli olarak artacağına işaret edildi.



 



kaynak:dünya








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