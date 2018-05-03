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Türkiye Defterini Kapattı, Avrupa'dan Gelen Teklifi Düşünüyor
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Türkiye defterini kapattı, Avrupa'dan gelen teklifi düşünüyor

TÜRKİYE DEFTERİNİ KAPATTI, AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce teklif aldığı Portekiz'in Boavista kulübüne artık sıcak bakıyor.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Türkiye Defterini Kapattı, Avrupa'dan Gelen Teklifi Düşünüyor(9/10)5

Trabzon şehri Şenol Güneş'in Beşiktaş'a ve teknik direktörlüğe veda edip Aralık'ta yapılacak kongrede seçime girerek Trabzonspor'un başına başkan olarak geçmesini bekliyor. Beşiktaş camiasının ise hocasını bırakmaya niyeti yok. Son birkaç gündür saygı duyduğu yakınlarının Güneş'e yaptığı tavsiye ise, "Hocam yıllardır Avrupa'dan teklifler alıyorsun. Bunlardan birisini değerlendir. Git. Kore'den döndüğün gibi güçlü dön" diyorlar. Güneş'in de bu opsiyonu ciddi ciddi düşündüğü ise konuşuluyor.

ARTIK TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Şenol Güneş, Kasım ayında Portekiz'in Boavista kulübünden teklif almıştı… Bu teklif o dönemde hiç ses getirmemişti. O dönemde kulüp başkanı João Loureiro'nun bizzat Güneş'in menajerini arayarak kendisine takımı teslim etmeye hazır olduğunu söylediği iddiası Portekiz'de konuşulmuştu. Hatta o dönemde çıkan haberlerde João Loureiro'ya, Güneş'i tavsiye edenin eski sosyalist parti üyesi olan babası Valentim olduğu bile gündeme getirilmişti. Şenol Güneş'in yaşanan gelişmelerin ardından Boavista'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi.

(Foto Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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