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Türkiye dün akşam ekran başındaydı! İşte gecenin reytingleri

TÜRKİYE DÜN AKŞAM EKRAN BAŞINDAYDI! İŞTE GECENİN REYTİNGLERİ

Oynanan futboldan çok çıkan olayların konuşulduğu Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması reytinglerde birinci sırada yer aldı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Türkiye Dün Akşam Ekran Başındaydı! İşte Gecenin Reytingleri(6/10)2

Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması reytinglere de damga vurdu.

REYTİNGLERDE İLK SIRADA YER ALDI

ATV'de yayınlanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.

AB'YE AVLU DAMGASI

AB'de de birincilik Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının, ikincilik Avlu'nun, üçüncülük ise Survivor'ın oldu.

İşte dün gecenin reyting sıralaması;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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