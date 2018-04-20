TÜRKİYE DÜN AKŞAM EKRAN BAŞINDAYDI! İŞTE GECENİN REYTİNGLERİ
Oynanan futboldan çok çıkan olayların konuşulduğu Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması reytinglerde birinci sırada yer aldı.
Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması reytinglere de damga vurdu.
REYTİNGLERDE İLK SIRADA YER ALDI
ATV'de yayınlanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.
AB'YE AVLU DAMGASI
AB'de de birincilik Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının, ikincilik Avlu'nun, üçüncülük ise Survivor'ın oldu.
İşte dün gecenin reyting sıralaması;
Kaynak: haberinburada
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