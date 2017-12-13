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Türkiye, Dünyada 5. Nesil Uçak Üretebilen 4. Ülke Olacak
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Türkiye, Dünyada 5. Nesil Uçak Üretebilen 4. Ülke Olacak

TÜRKİYE, DÜNYADA 5. NESİL UÇAK ÜRETEBİLEN 4. ÜLKE OLACAK

Türkiye, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinin ürettiği TF-X olarak bilinen Milli Muharip Savaş Uçağı'yla dünyada 5. nesil uçak üretebilen 4. ülke olacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Türkiye, Dünyada 5. Nesil Uçak Üretebilen 4. Ülke Olacak(9/10)5

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), TF-X olarak bilinen Milli Muharip Savaş Uçağının detaylı özelliklerini paylaştı. Çift motorlu olacak MMU'da her motorun itiş gücü 20 bin libreye ulaşacak. Uçak 55 bin feet irtifaya (yaklaşım 18 bin 600 metre) irtifaya çıkabilecek. Menzili ise 600 deniz mili yani 1,110 kilometre.

F-16'LARIN YERİNİ ALABİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE 5. NESİL UÇAK ÜRETEBİLEN 4. ÜLKE OLACAK

Proje'de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmekte.

MMU'da kullanılacak motor için hazır motorların performans isterlerine etkisi ile aday firmaların özgün veya geliştirme motorlar için çözümleri incelenmektedir. Aday motor firmalarından alınan bilgiler ve yapılan performans analizleriyle Hv.K.K.lığı harekât isterlerini karşılayabilmek amacıyla çift motorlu bir MMU konfigürasyonu belirlenmiştir.

JET MOTORLU HÜRJET EĞİTİM UÇAĞI

HÜRJET'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin Tekamül Jet Eğitim Uçağı olarak T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi, geleceğin savaş pilotlarının HÜRJET'te yetiştirilmesi hedefleniyor. HÜRJET'in 3000 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinde, Hafif Taarruz, Yakın Hava Destek, Sınır Güvenliği, Terörle Mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak.

HÜRJET, 1.2 Mach maksimum hıza ve 45,000 feet (yaklaşık 15 bin metre) maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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