"Türkiye ekonomik krize gidiyor" diyenleri sert ifadelerle eleştiren Başbakan Yıldırım, "Bu kadar sığ bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Kongresinde konuştu. Yıldırım, "Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu. Bunu fırsat bilenler ' Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük" dedi.

"BİZİM SİYASETİMİZDE SEN BEN KAVGASI OLMAZ"

Yıldırım, "Bizde sadece nöbet değişimi olur, hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim siyasetimizde sen ben kavgası olmaz. Memleket sevdalısı Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi kendimize şiar edinmişiz." dedi.

"NE YAZIK Kİ GEÇ KALMIŞ BİR HAREKETTİR"

Suriye'deki kimyasal silah saldırısına değinen Yıldırım, "Suriye'de günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, birden bire masumları hatırlayıverdi. Bu zamana kadar kıllarını kıpırdatmayanların kimyasal silahtan sonra harekete geçmeleri geç kalmış bir harekettir. Yinede alçak katillere verilmiş bir cevaptır. Olumlu bir adım olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON YÜKSELSE ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR"

'Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? sorusunu gündeme getirdi' diyen Yıldırım, "Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran'da para yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar. Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de önlemleri almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada