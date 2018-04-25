TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, OLAYLI DERBİ KARARINI VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve tatil edilen derbiyle ilgili "57. dakikadan itibaren seyircisiz devam edilmesi" kararını verdi.
Ve TFF merakla beklenen kararı açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı maç çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını duyurdu:
"Derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek"
İLK MAÇ 2-2 BİTMİŞTİ
Eşleşmenin Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı 2-2 sona ermişti.
Kaynak: haberinburada
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