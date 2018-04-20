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Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı derbinin kararı için tarih verdi

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, OLAYLI DERBİNİN KARARI İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili kararını 25 Nisan Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrası verecek.

Tarih : 20 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbinin Kararı İçin Tarih Verdi(7/10)3

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan Çarşamba günü toplanacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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