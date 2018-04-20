TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, OLAYLI DERBİNİN KARARI İÇİN TARİH VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili kararını 25 Nisan Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrası verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan Çarşamba günü toplanacak.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak.
Kaynak: haberinburada
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