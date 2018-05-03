TÜRKİYE GENELİNDE 444'LÜ HATLARA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR!
Türkiye çapında 444'lü hatlar kısa süre hizmet veremedi. Çağrı merkezleri ve benzeri servislere altyapıda olduğu tahmin edilen sorundan dolayı erişim sağlanamadı.
Türk Telekom'un 444'lü hatları ülke çapında bir süre hizmet veremedi. Bu bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil etti. Türk Telekom yetkilileri yaşanan büyük sorunun kaynağını an itibariyle araştırdı ve sorun kısa sürede çözüldü.
YAŞANAN KESİNTİDEN İNTERNET HATLARI ETKİLENMEDİ
Yaşanan sorunun internet hatlarını etkilemediği ancak telefon hatlarını etkilediği görüldü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YÜZÜNDEN KESİNTİ YAŞANDI
Bazı bankaların çağrı merkezlerine erişim sağlanmasında sorun yaşandı. TİVİBU'da yayınlanan Roma-Liverpool maçına da yansıyan kesintinin ardından gelen yoğun tepkiler, müşteri hizmetleri telefon hatlarına yüklenilmesine sebep olduğu için hizmetlerin durmasına yol açıldığı açıklandı. Ardından Türk Telekom finalde oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının izlenebileceğini tweet atarak duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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