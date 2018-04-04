Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların artırılması amacıyla imzalanan yeni anlaşmayla İstanbul-Odessa uçuş frekansı iki katına çıkarıldı. İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman yeni uçuş noktaları olarak belirlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, SHGM ile Ukrayna Sivil Havacılık heyeti, iki ülke arasındaki seferlerin ve uçuş noktalarının artırılması amacıyla dün Ankara'da bir araya geldi. Müzakereler sonunda imzalanan mutabakat zaptı ile İstanbul-Odessa hattında mevcut frekans sayısının iki katına çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuşları 14'ten 28'e çıkarılırken, iki ülke arasında yeni uçuş noktaları konusunda da mutabık kalındı.

İZMİR-KİEV ARASI 21 UÇUŞ

Bu kapsamda, Türk tarafı için İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman çıkış noktası, Ukrayna tarafı için de varış noktası olarak kabul edilerek bu şehirlerden karşılıklı sefer düzenlenmesine imkan sağlandı.

İzmir-Kiev hattı için haftalık 21 frekans uçuş belirlenirken, yeni eklenen noktalara haftalık 7 frekans sefer düzenlenmesi karara bağlandı.

Kaynak: haberinburada