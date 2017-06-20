Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!
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türkiye- iran sınırında mayın patladı!

TÜRKİYE- İRAN SINIRINDA MAYIN PATLADI!

Türkiye- İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi, yaralandı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:56
Puan Ver : Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!(10/10)8


Olay bugün saat 07.15'te Iğdır'ın Aralık İlçesi yakınındaki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde meydana geldi. Sınıra döşenen mayınları temizleyen işçilerden Azerbaycan uyruklu 35 yaşındaki Razi Aslanov ve 38 yaşındaki Ruslan Abişov, çıkardıkları mayınları imha alanına götürürken patlama oldu.



Elinde mayın patlayan Razi Aslanov elleri ve gözünden, arkasında olan Ruslan Abişov ise ayakları ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Mayın temizleme şirketinde görevli Dr. Engin Ataklı ve Acil Tıp Teksinsyeni Serap Parlak yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk dildi. Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Azerbaycan, Türk ve Mozambiklilerin çalıştığı mayın temizleme alanında, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türkiye-  İran  Sınırında  Mayın  Patladı    haber

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