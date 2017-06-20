

Olay bugün saat 07.15'te Iğdır'ın Aralık İlçesi yakınındaki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde meydana geldi. Sınıra döşenen mayınları temizleyen işçilerden Azerbaycan uyruklu 35 yaşındaki Razi Aslanov ve 38 yaşındaki Ruslan Abişov, çıkardıkları mayınları imha alanına götürürken patlama oldu.



Elinde mayın patlayan Razi Aslanov elleri ve gözünden, arkasında olan Ruslan Abişov ise ayakları ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Mayın temizleme şirketinde görevli Dr. Engin Ataklı ve Acil Tıp Teksinsyeni Serap Parlak yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk dildi. Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Azerbaycan, Türk ve Mozambiklilerin çalıştığı mayın temizleme alanında, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.







kaynak:sabah