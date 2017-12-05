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Türkiye-İran Sınırında Silahlı Saldırı! 1 İran Askeri Öldü, 3 İranlı Yaralandı

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA SİLAHLI SALDIRI! 1 İRAN ASKERİ ÖLDÜ, 3 İRANLI YARALANDI

Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan ve yardım istedikleri Türk askerlerince Iğdır ve Kars'taki hastanelere kaldırılan 4 İranlı arasındaki bir asker hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Türkiye-İran Sınırında Silahlı Saldırı! 1 İran Askeri Öldü, 3 İranlı Yaralandı(7/10)3

Iğdır'daki Gökay Hudut Taburu'na yakın bir noktada yer alan ve Türkiye-İran sınırının İran tarafında çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, İran tarafından ateş açıldı.

Saldırıda 4 kişi yaralandı.

İRANLILAR TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine İranlı asker tarafından taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları ve askerlerce yapıldı.

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan 2'si helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Iğdır'daki Aralık Devlet Hastanesine, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İRAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan, asker olduğu öğrenilen ve duran kalbi 2 kez çalıştırılan İranlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Yaralılar ile birlikte Iğdır'a gelen İranlı bir mühendisinin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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