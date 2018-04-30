TÜRKİYE KARŞITI ALMAN VEKİLDEN ERDOĞAN'A ŞAŞIRTAN DESTEK!
Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Alman Milletvekili Claudia Roth, bu defa şaşırttı. Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşması yapmasına karşı olmadığını söyledi.
Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşması yapmasına karşı olmadığını söyledi.
"BEN OLSAM BÖYLE BİR UYGULAMADAN VAZGEÇERİM"
Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Alman hükümetinin Türk siyasetçilere uyguladığı seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşması yapmasına şahsen karşı olmadığını söyledi. Alman medyasına açıklamada bulunan Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" ifadelerini kullandı.
"GÜVENLİK SAĞLANDIĞI SÜRECE BUNA DAYANIRIZ"
Bu uygulamanın "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" belirten milletvekili, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi.
YABANCI SİYASETÇİLERE YASAK GELMİŞTİ
Alman hükümeti aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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