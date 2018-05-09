TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası final maçını izleyecek sporseverleri stadyuma ücretsiz ulaştıracak.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da yapılacak final maçını izleyecek sporseverler, kentte stada ücretsiz ulaştırılacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinden 15 otobüsle ring seferiyle, sporseverleri Diyarbakır Stadı'na taşıyacak.
MAÇ BİTİMİNDE DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
Maç bitiminde de belirlenen güzergahlardan izleyiciler yine ücretsiz şekilde şehir merkezine getirilecek.
Öte yandan, belediye ekipleri, final karşılaşması öncesinde yaptığı asfalt, kaldırım, ağaçlandırma, peyzaj ve kavşak çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
- Türkiye Ve İran'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım!
- Ak Parti'den Aday Adayı Olan Metin Şentürk Mülakata Girdi
- Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti
- Trump'tan İran'a Nükleer Anlaşma İptali Sonrası Savaş Tehdidi!
EKONOMİ HABERLERİ
- Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
- Dünyanın En Güçlü İnsanı Listesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki İsim
- Beştepe'de Ekonomi Zirvesi Başladı! Kurdaki Artışa Karşı Önlemler Ele Alınacak
- Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak
- Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı
- Trump'ın Kararından Sonra İsrail, İran Üssünü Vurdu: 15 Asker Öldü
- Alkolü Bırakan Blogger Geçirdiği Değişimi Instagram Hesabından Paylaşıyor
- Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar