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Türkiye Kupasında İstanbulspor, Kardemir Karabükspor'u Eledi

TÜRKİYE KUPASINDA İSTANBULSPOR, KARDEMİR KARABÜKSPOR'U ELEDİ

Ziraat Türkiye Kupasında İstanbulspor, Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenerek turnuvadan eledi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Türkiye Kupasında İstanbulspor, Kardemir Karabükspor'u Eledi(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a turu getiren gol 32. dakikada Halil Çolak kaydetti.

Dün kupada Süper Lig ekipleri Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor da kupaya veda etmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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