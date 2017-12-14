TÜRKİYE KUPASINDA KAYSERİSPOR, EYÜPSPOR'U 2-0 YENEREK TUR ATLADI
Türkiye Kupasında Kayserispor, 3-2'lik galibiyetin rövanşında Eyüpspor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor, Spor Toto 2. Lig ekibi Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılı ekip Kadir Has Stadı'nda oynanan ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.
GOLLER DENİZ TÜRÜÇ VE GEOFFREY BIA'DAN GELDİ
Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor'u galibiyete götüren golleri 49'da Deniz Türüç ve 74'te Geoffrey Bia kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar