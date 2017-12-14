Türkiye Kupasında Kayserispor, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Tur Atladı
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Türkiye Kupasında Kayserispor, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Tur Atladı

TÜRKİYE KUPASINDA KAYSERİSPOR, EYÜPSPOR'U 2-0 YENEREK TUR ATLADI

Türkiye Kupasında Kayserispor, 3-2'lik galibiyetin rövanşında Eyüpspor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Türkiye Kupasında Kayserispor, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Tur Atladı(6/10)2

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor, Spor Toto 2. Lig ekibi Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılı ekip Kadir Has Stadı'nda oynanan ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

GOLLER DENİZ TÜRÜÇ VE GEOFFREY BIA'DAN GELDİ

Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor'u galibiyete götüren golleri 49'da Deniz Türüç ve 74'te Geoffrey Bia kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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