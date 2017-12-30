TÜRKİYE KUPASINDA RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği Son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
16.01.2018
16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği18.00. Trabzonspor-Atiker Konyaspor20.30: İstanbulspor-Fenerbahçe
17.01.2018
14.30: Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor18.00: Medipol Başakşehir-Giresunspor20.30: Osmanlıspor-Beşiktaş
18.01.2018
18.00: Antalyaspor-Kayserispor20.30: Bucaspor-Galatasaray
Kaynak: haberinburada
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