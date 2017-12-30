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Türkiye Kupasında rövanş maçlarının programı açıklandı

TÜRKİYE KUPASINDA RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Türkiye Kupasında Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği Son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

16.01.2018

16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği18.00. Trabzonspor-Atiker Konyaspor20.30: İstanbulspor-Fenerbahçe

17.01.2018

14.30: Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor18.00: Medipol Başakşehir-Giresunspor20.30: Osmanlıspor-Beşiktaş

18.01.2018

18.00: Antalyaspor-Kayserispor20.30: Bucaspor-Galatasaray

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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