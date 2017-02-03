Kupada son 16 turu maçları yarın ve pazar günü yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı şöyle:



Yarın:



14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)



16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)



18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)



20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



5 Şubat Pazar:



12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)



15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)



16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)







kaynak:sabah