TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU BAŞLIYOR
Kupada son 16 turu maçları yarın ve pazar günü yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye)
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena)
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
5 Şubat Pazar:
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)
kaynak:sabah
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