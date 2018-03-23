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TÜRKİYE, KUZEY IRAK'A HAVA SAHASINI AÇTI, ERBİL UÇUŞLARI BAŞLIYOR


Türkiye, Kuzey Irak'a hava sahasını açtı, Erbil uçuşları başlıyor
Tarih : 23 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Türkiye, Kuzey Irak'a Hava Sahasını Açtı, Erbil Uçuşları Başlıyor(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Malum hiçbir şekilmde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merekiz hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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