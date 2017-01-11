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türkiye, listenin dışına çıkamadı

TÜRKİYE, LİSTENİN DIŞINA ÇIKAMADI

Fitch, sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa sahip gelişmekte olan ülkelerin sayısını 5'ten 3'e indirdi. Türkiye, bu 3 ülkeden biri oldu.

Tarih : 11 Ocak 2017, 15:28
Puan Ver : Türkiye, Listenin Dışına Çıkamadı(10/10)10






Fitch Ratings'in bugün yayınladığı Makro-İhtiyati Risk Monitörü raporuna göre, 2016 yılında reel kredi büyümesi 2009 yılındaki global finansal krizden bu yana görüylen en düşük seviyede gerçekleşti.



Fitch'in tahminlerine göre global medyan reel kredi büyümesi 2016'da 2015 yılındaki yüzde 5,5'ten yüzde 2,9'a geriledi. Mayıs 2016'da yayınlanan raporda büyüme yüzde 3,7 tahmin edilmişti.



4 ülkeden birinde kredi büyümesi negatif



2016 yılında reel kredi büyümesi Fitch'in takip ettiği ülkelerin yüzde 59'unda yavaşladı. Her 4 ülkeden birinde kredi büyümesi negatif oldu.



2016 yılında global kredi büyümesinin yavaşlamasında gelişmekte olan piyasalarda kredi büyüme oranının 2010-2015 döneminde gerçekleşen yıllık ortalama yüzde 8,5 büyümeden yüzde 3,8'e gerilemesi etkili oldu. Gelişmiş ekonomilerde ise kredi büyüme oranı ekonomik büyümeye paralel olarak yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.



Avrupa'da kredi büyümesi yüzde 1,7



2016 yılında Ortadoğu ve Afrika bölgesinde medyan kredi büyüme oranı yüzde 1,7, Latin Amerika'da yüzde 4 olurken, gelişmekte olan Avrupa'da ise kredi büyüme oranı yüzde 1,7 seviyesinde kaldı.



En kırılgan ülkeler 5'ten 3'e indi



Fitch raporuna göre makro ihtiyati risk ise azaldı.



2016 yılında makro ihtiyati risk göstergesi (MPI) sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa işaret eden MPI 3 seviyesinde olan gelişmekte olan ülkelerin sayısı 5'ten 3'e geriledi. Etiyopya, Türkiye ve Venezuela MPI 3 seviyesinde kaldılar. Bolivya ve Çin için gösterge değerleri MPI 3'ten MPI 1'e geriledi.

 



 



kaynak:dünya








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