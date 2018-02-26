TÜRKİYE MAARİF VAKFI, 12 LİSE VE 3 DERSHANEYİ DEVRALDI
Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi düzenlenen törenle devraldı.
Başkent Kabil'deki Medya ve Enformasyon Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Afgan mevkidaşı Muhammed İbrahim Şinvari katıldı.
Törende Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershanenin Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini öngören anlaşma imzalandı.
Kaynak: haberinburada
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